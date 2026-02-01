Ranzi, fede e tradizione: ad Arenzano celebrata la messa in suffragio dei defunti grazie ai proventi dell’Incanto

Nella giornata di oggi, numerosi ranzini si sono recati presso il Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, luogo spirituale scelto quest'anno per celebrare la consueta Santa Messa in suffragio di tutti i defunti del paese di Ranzi, pittoresca frazione di Pietra Ligure.

La celebrazione, come da antica tradizione, è stata resa possibile grazie al ricavato dell’Incanto, storico evento della comunità che si svolge il giorno dei Santi e che, quest’anno più che mai, ha registrato un grande successo di pubblico e partecipazione. L’edizione 2025 dell’Incanto è stata infatti potenziata e arricchita, attirando numerosi visitatori e confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del borgo.

Il ricavato dell’evento è stato interamente destinato alla commemorazione dei defunti della parrocchia, trasformando un momento di festa, condivisione e valorizzazione del territorio in un gesto concreto di memoria e fede.

La sentita partecipazione alla celebrazione religiosa testimonia ancora una volta il forte legame della comunità di Ranzi con le proprie radici e con le tradizioni tramandate nel tempo, capaci di unire generazioni diverse nel ricordo di chi non c’è più.

L’Incanto a Ranzi si conferma così non solo un evento di grande valore culturale e comunitario, ma anche un’iniziativa profondamente legata all’identità del paese, in cui partecipazione, tradizione e spiritualità continuano a camminare insieme.