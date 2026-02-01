Pietra Ligure: onorificenza al merito civile per Ilaria Gallio, la maestra che salvò 52 bambini

Un gesto di straordinaria lucidità e sangue freddo compiuto in pochi istanti aveva evitato una tragedia sull’autostrada A10. Per questo motivo il Comune di Pietra Ligure ha espresso parere favorevole al conferimento di un’onorificenza al merito civile a Ilaria Gallio, insegnante di scuola primaria, protagonista di un intervento decisivo avvenuto il 3 marzo 2023.

Quella mattina un pullman turistico con a bordo 52 alunni delle scuole elementari stava viaggiando proprio all'altezza di Pietra Ligure quando l’autista venne colto da un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo. In una situazione di estremo pericolo, la docente non esitò: raggiunse la postazione di guida riuscendo ad azionare il freno, rallentando la corsa del veicolo e impedendo conseguenze potenzialmente drammatiche.

Il bus si era infine arrestato urtando un muraglione della carreggiata opposta. Solo tredici persone — undici bambini e due insegnanti — riportarono ferite lievi venendo successivamente curate in ospedale. Senza quell’intervento tempestivo, il mezzo avrebbe potuto precipitare da un viadotto con esiti ben più gravi.

Proprio in questi giorni il Comune guidato dal sindaco Luigi De Vincenzi, con una delibera di giunta, ha risposto favorevolmente alla Prefettura, in quanto l’incidente era avvenuto a poca distanza dal casello autostradale pietrese.

Ilaria Gallio, insegnante della scuola primaria “A. Maglione” dell’istituto comprensivo statale G. Boine di Imperia, già nel marzo 2023 era stata premiata con la bandiera della Regione Liguria.