Albenga in Tavola protagonista all’inaugurazione di Fior d’Albenga 2026

In occasione dell’inaugurazione di Fior d’Albenga 2026 si è svolta una speciale “puntata extra” di Albenga in Tavola, interamente dedicata al carciofo spinoso di Albenga, una delle eccellenze simbolo del territorio.

Albenga in Tavola è il progetto che racconta e valorizza le eccellenze agricole e gastronomiche locali, mettendo al centro stagionalità, qualità e filiera corta. Un’iniziativa che unisce produttori, ristoratori ed eventi cittadini in un’unica narrazione condivisa: quella di una terra generosa, coltivata con cura da generazioni.

Particolarmente significativa la presenza dell’Istituto Alberghiero, che ha realizzato uno showcooking dedicato al carciofo spinoso, offrendo al pubblico una degustazione di piatti preparati dagli studenti. Accanto a loro, anche l’Istituto Agrario ha partecipato con uno stand di prodotti coltivati dagli stessi ragazzi, testimoniando il valore educativo e formativo della filiera agricola locale.

Un momento di partecipazione e valorizzazione del territorio che rafforza il legame tra scuola, produzione agricola, ristorazione ed eventi cittadini.