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Alassino | 08 aprile 2026, 17:34

Alassio, sabato 18 aprile “Laboratorio di Pasticcioneria”: si preparerà la “Pizza della Biblioteca”

Appuntamento dalle 16, presso la caffetteria della Biblioteca civica, nell’ambito del Children’s Corner. Iniziativa rivolta a un massimo di 12 bambini (età consigliata dai 5 agli 11 anni)

Alassio, sabato 18 aprile “Laboratorio di Pasticcioneria”: si preparerà la “Pizza della Biblioteca”

Ad Alassio tornano i laboratori creativi dedicati ai più piccoli. Sabato 18 aprile alle ore 16.00, presso la caffetteria della Biblioteca civica (Piazza Airaldi e Durante 7, quarto piano), si terrà un “Laboratorio di Pasticcioneria” nell’ambito del Children’s Corner.

L’iniziativa, rivolta a un massimo di 12 bambini, età consigliata dai 5 agli 11 anni, prevede la prenotazione obbligatoria. Durante l’attività, i partecipanti si divertiranno a preparare la “Pizza della Biblioteca”, sperimentando in modo creativo tra ingredienti e colori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0182 648078.

Redazione

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