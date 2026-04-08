Alassio, sabato 18 aprile “Laboratorio di Pasticcioneria”: si preparerà la “Pizza della Biblioteca”

Ad Alassio tornano i laboratori creativi dedicati ai più piccoli. Sabato 18 aprile alle ore 16.00, presso la caffetteria della Biblioteca civica (Piazza Airaldi e Durante 7, quarto piano), si terrà un “Laboratorio di Pasticcioneria” nell’ambito del Children’s Corner.
L’iniziativa, rivolta a un massimo di 12 bambini, età consigliata dai 5 agli 11 anni, prevede la prenotazione obbligatoria. Durante l’attività, i partecipanti si divertiranno a preparare la “Pizza della Biblioteca”, sperimentando in modo creativo tra ingredienti e colori.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0182 648078.