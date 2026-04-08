Didattica e ricerca, a Piaggia tre giorni di confronto sulla matematica con la terza edizione di “Diva al Dima in trasferta”

Per il terzo anno consecutivo, dal 17 al 19 aprile, nell’entroterra albenganese è in programma il terzo workshop “Diva al Dima in trasferta”, appuntamento che riunisce il gruppo di ricerca e azione DIVA (Didattica, Inclusione, Valutazione formativa e Argomentazione) composto da docenti di matematica delle scuole secondarie di secondo grado e ricercatori universitari del Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova.

L’iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un momento di confronto e approfondimento sui temi della didattica della matematica, con particolare attenzione alle pratiche educative e ai modelli di insegnamento. Durante le tre giornate, i partecipanti sono impegnati in sessioni di lavoro e discussione volte a condividere esperienze e sviluppare nuove prospettive metodologiche.

A chiusura del workshop, domenica 19 aprile, è prevista a partire dalle ore 15 a Piaggia una “Fiera matematica”, aperta al pubblico. L’evento propone un percorso diffuso nel paese, articolato in tappe, con giochi e sfide matematiche pensati per coinvolgere cittadini, studenti e studentesse di tutte le età.

Al termine delle attività è prevista una merenda collettiva. L’organizzazione dell’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione della Pro Loco e al supporto dell’Amministrazione comunale di Piaggia, che ha messo a disposizione gli spazi necessari, oltre alla partecipazione di alcune realtà del territorio che hanno contribuito all’accoglienza dei partecipanti.