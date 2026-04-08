Albenga omaggia Marina Abramović a Palazzo Scotto Niccolari con la performance dal vivo “Il corpo dell’artista”

Sarà dedicato alla figura di Marina Abramović uno degli appuntamenti più originali di Fior d’Albenga 2026. Sabato 11 aprile, negli spazi del cinquecentesco Palazzo Scotto Niccolari, è in programma “Il corpo dell’artista”, conferenza di arte contemporanea focalizzata sulle pratiche performative nelle arti visive.

A guidare l’incontro, previsto alle ore 16, sarà l’artista ingauna Barbara Furfari, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sul ruolo del corpo come strumento espressivo nell’arte contemporanea.

Al termine del seminario, a partire dalle 17, spazio alle performance dal vivo. Protagonisti saranno gli alunni del corso di disegno e pittura ospitato proprio all’interno del palazzo, affiancati da studenti di diversi istituti scolastici del territorio. Le esibizioni coinvolgeranno direttamente anche il pubblico presente, in un dialogo aperto tra artisti e spettatori.

La sezione performativa, dal titolo “Marina al palazzo”, renderà omaggio a una delle figure più celebri e controverse dell’arte contemporanea, Marina Abramović, attraverso la reinterpretazione di alcune delle sue opere più iconiche, tra cui Counting the Rice, Cleaning the Mirror, The Artist is Present, Rest Energy e Art Must Be Beautiful. La direzione artistica è firmata dalla stessa Barbara Furfari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Albenga, è organizzata dall’Associazione culturale Governo Ombra in collaborazione con Uni3 Albenga. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla casa editrice Edizioni del Delfino Moro e ad Antonio Parodi per il supporto all’evento.