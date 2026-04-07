“Il mare incontra i fiori eduli” a Fior d’Albenga: sabato 11 aprile uno show cooking con il Cappon Magro fiorito

Un appuntamento imperdibile, un incontro tra la creatività culinaria e le eccellenze del territorio. Sabato 11 aprile, in piazza IV Novembre ad Albenga, andrà in scena, dalle ore 10 alle 14, lo showcooking dal titolo “Il mare incontra i fiori eduli”, con protagonista lo chef Maurizio Pinto, che realizzerà un originale Cappon Magro fiorito, reinterpretato con l’utilizzo di fiori eduli e ingredienti selezionati provenienti dall’agriturismo Il Colletto di Campochiesa e da Tastee.it.

La mattinata, sempre inserita nel ricco calendario della manifestazione “Fior d’Albenga”, prenderà il via con un aperitivo curato dall’Istituto Alberghiero, seguito da un laboratorio di assaggio dedicato ai fiori eduli, per far scoprire al pubblico sapori e profumi insoliti e sorprendenti.

A rendere ancora più speciale l’esperienza sarà il contributo del maestro gelatiere Aldo De Michelis della Gelateria Perlecò di Albenga, che preparerà un sorbetto ai fiori appositamente pensato per accompagnare il Cappon Magro in versione Fior d’Albenga.

L’evento sarà presentato da Silvia Parodi.

Un’occasione unica per scoprire l’incontro tra mare e terra, tradizione e innovazione, all’insegna della valorizzazione dei prodotti locali e della cultura gastronomica del territorio.



