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Savona | 29 aprile 2026, 12:16

Quiliano, una serie di incontri pubblici dedicati alla rendicontazione 2025 e alle previsioni 2026

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare

Quiliano, una serie di incontri pubblici dedicati alla rendicontazione 2025 e alle previsioni 2026

L’Amministrazione comunale di Quiliano invita la cittadinanza a partecipare a una serie di incontri pubblici dedicati alla rendicontazione 2025 e alle previsioni 2026.

Si inizierà a Valleggia lunedì 4 maggio 2026 alle ore 20:45 presso la Società Cattolica di Valleggia (Via S. Pietro 1), per proseguire a Montagna martedì 5 maggio alle ore 20:45 presso la Società in Via Lanrosso Inferiore 2, a Cadibona mercoledì 6 maggio alle ore 20:45 presso il Cadifugio in Via Bricco 34, a Roviasca giovedì 14 maggio alle ore 20:45 nella sala adiacente al Circolo ACLI in Via Cavassuti 10, e infine a Quiliano lunedì 18 maggio alle ore 20:45 presso la Sala Consiliare in Piazza Costituzione.

Redazione

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