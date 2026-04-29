Savona, alla Ubik la presentazione del romanzo "La segreta cura" con Raffaella Romagnolo

Giovedì 30 aprile alle ore 18, presso la Libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con la scrittrice Raffaella Romagnolo, durante il quale verrà presentato il libro “La segreta cura” (Mondadori), con la moderazione di Renata Barberis.

Con coraggio e determinazione, e con lo sguardo lucido e partecipe della scrittrice, Raffaella Romagnolo (già finalista del Premio Strega 2024 con il romanzo “Aggiustare l'universo”, collaboratrice de Il Secolo XIX e de La Stampa) affida a queste pagine un racconto personale impervio. «Non avevo mai pensato tanto in vita mia a cosa succedeva sotto la mia pelle.» Che quella allo specchio fosse un'immagine ingannevole, che sotto la pelle fossero in atto processi misteriosi e ineluttabili, Raffaella lo ha scoperto a ventisette anni. E ci sono voluti quasi tre decenni dalla diagnosi di sclerosi multipla perché decidesse di raccontare ciò che a lungo è rimasto chiuso nel faldone della sua storia clinica. Con una prosa sorvegliata e diretta, l'autrice riesamina i primi consulti medici, i referti, le prescrizioni con i loro pesanti effetti collaterali, il lento percorso di consapevolezza. Fino ad accettare che convivere con una malattia cronica significa modificare il proprio sguardo su se stessi e sul mondo.