Carcare, al Calasanzio il Prof Balbis con "Francesco Petrarca: nel tramonto del medioevo, nascita della lirica moderna”

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 20.45 nell’aula magna del Liceo Calasanzio di Carcare si terrà il settimo incontro a cura del Prof. Giannino Balbis con il tema “Francesco Petrarca: nel tramonto del medioevo, nascita della lirica moderna”.
Alla serata parteciperanno gli ex Allievi del professore. Anche quest’anno il Prof. Balbis, ex docente di letteratura italiana al Liceo Calasanzio, poeta e saggista, socio fondatore del Centro Culturale ha aderito all'invito per presentare questa importante pagina letteraria di eccezionale valore culturale.