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Eventi | 05 maggio 2026, 08:15

Carcare, al Calasanzio il Prof Balbis con "Francesco Petrarca: nel tramonto del medioevo, nascita della lirica moderna”

Appuntamento per giovedì 7 maggio alle 20.45 nell'aula magna del liceo

Carcare, al Calasanzio il Prof Balbis con &quot;Francesco Petrarca: nel tramonto del medioevo, nascita della lirica moderna”

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 20.45 nell’aula magna del Liceo Calasanzio di Carcare si terrà il settimo incontro a cura del Prof. Giannino Balbis con il tema “Francesco Petrarca: nel tramonto del medioevo, nascita della lirica moderna”. 

Alla serata parteciperanno gli ex Allievi del professore. Anche quest’anno il Prof. Balbis, ex docente di letteratura italiana al Liceo Calasanzio, poeta e saggista, socio fondatore del Centro Culturale ha aderito all'invito per presentare questa importante pagina letteraria di eccezionale  valore culturale. 


 

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