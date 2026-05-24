Varazze, ha chiuso dopo due anni il Crazy Pizza di Briatore

Dopo due anni ha chiuso il locale Crazy Pizza a Varazze.
La catena di Flavio Briatore aveva aperto giusto due anni fa alla Marina ma non avrebbe riscontrato grande successo tanto da portare alla chiusura dopo solo un biennio.
Il prossimo 13 giugno però aprirà proprio lì in Piazza dei Calafati il ristorante San Carlo Bistrot.
Come si legge dalla pagina Facebook "è un ristorante che celebra le tradizioni della regione Piemonte abbracciando anche quelle liguri. Nasce come espansione del progetto San Carlo Osteria Piemonte di New York".