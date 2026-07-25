Piazza Vittorio Veneto a Varazze, il consigliere Robello: "Trasparenza e dialogo questi sconosciuti"

"Tralasciando le solite, sempre identiche, accuse alla minoranza che odorano tanto di demagogia ricordo ai lettori la sola cosa che conta: come Minoranza abbiamo chiesto, mesi fa, una commissione appositamente per discutere il progetto e ci è stata semplicemente negata".

Inizia così lo sfogo del consigliere di Varazze Domani Giacomo Robello, dopo le parole del sindaco Luigi Pierfederici che ha voluto fare chiarezza a seguito del ricorso presentato al Tar da una coppia di residenti sull'annullamento del progetto di Piazza Vittorio Veneto e la conseguente decisione adottata dal giudice sulla sospensione cautelare del cantiere prima dell'udienza del prossimo 5 agosto.

Il primo cittadino non ha fatto mancare qualche "stoccata" ai consiglieri di minoranza sulla loro presenza nei consigli comunali e sulla raccolta firme contraria alla progettazione che in Comune non sarebbe stata ancora presentata.

"Abbiamo chiesto i documenti per vedere i contratti e oggi, che sono scaduti i termini per averli, non li abbiamo ancora visti. Di cosa vogliamo parlare ancora? Trasparenza e dialogo questi sconosciuti.Se andrete a sbattere sarà solo per colpa vostra. Non della minoranza. Sia chiaro - continua Robello - P.S. aggiungo una riflessione che mi sta davvero a cuore. A me personalmente, ma anche ai miei colleghi di minoranza, piacerebbe organizzare delle serate per discutere non solo della piazza ma anche di altri temi. Ma ricordo a tutti i cittadini che ormai da anni non esiste una sala pubblica dove poter organizzare queste cose. La giunta promette da anni di riaprire il salone del Palazzetto e magari rendere nuovamente disponibile anche la Sala dei Fratelli Stellati. Ma non avviene. Che sia fatto intenzionalmente? Sicuramente meno eventi che possono creare fastidio. A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Cit".