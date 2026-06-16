Demografia delle imprese, nel Savonese saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni nel primo trimestre 2026

Sulla base dell’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, al 31 marzo 2026, in provincia di Savona, risultano 27.749 imprese registrate. Nel primo trimestre (gennaio-marzo 2026) il saldo tra iscrizioni e cessazioni è contraddistinto dal segno meno (-103 imprese).
Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2025, si rileva un decremento nel numero delle nuove aperture, passate dalle 544 del 1° trimestre 2025 alle 533 del 1° trimestre 2026 (11 unità in meno) a cui si affianca un aumento delle cessazioni passate dalle 618 del 1° trimestre 2025 alle 636 dei primi tre mesi dell’anno in corso (+18).
Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva una diminuzione essendo passato dal 1,91% del 1° trimestre 2025 all’1,88% del 1° trimestre 2026. Un aumento si registra invece nel tasso di cessazione salito dal 2,17% del 1° trimestre 2025 al 2,24% del 1° trimestre 2026.
Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 1° trimestre 2026 il dato relativo al tasso di crescita delle imprese del Savonese sia contrassegnato dal segno meno (-0,36%). A livello regionale si registra un - 0,15%, nel Nord Ovest un -0,05% e a livello nazionale un +0,01%.
Per quanto riguarda i settori economici, si registrano, nel confronto dei trimestri 2025 – 2026, queste variazioni: per l’agricoltura -1,68%, per l’industria -0,34%, per le costruzioni -0,49%, per il commercio - 1,35% e per i servizi -0,10%.
La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia, infine, una crescita delle società di capitale che presentano un saldo di +39 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,75%. Analizzando le restanti forme giuridiche, si registra per le imprese individuali (che rappresentano oltre il 57% del totale delle imprese registrate in provincia di Savona) un saldo pari a -74 unità, cui corrisponde un tasso di crescita del - 0,46%, mentre le società di persone sono diminuite di 63 unità (tasso di crescita del -0,99%) e le altre forme di 5 unità (tasso di crescita del -0,79%).