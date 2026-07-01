Bandiera Blu, Pietra Ligure celebra il tredicesimo vessillo consecutivo (FOTO)

Pietra Ligure ha celebrato l'avvio della stagione turistica e balneare nel segno della sostenibilità e della qualità. Come da tradizione ormai consolidata, piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato, durante la manifestazione "Bimbingioco", la consegna ufficiale della Bandiera Blu 2026 alla città, ai bagni marini di Ponente e alle associazioni delle attività produttive pietresi.

Un momento corale che ha sancito simbolicamente l'inizio della stagione estiva, ponendo l'accento sull'eccellenza dei servizi del litorale, sulla tutela dell'ambiente e sull'impegno condiviso tra amministrazione comunale, operatori turistici e cittadini.

La mattina successiva, il sindaco Luigi De Vincenzi, accompagnato dagli assessori al demanio Francesco Amandola e alle attività produttive Michela Vignone, dal Consigliere delegato all'ambiente Giovanni Liscio, dalla Presidente del Consiglio Cinzia Vaianella e dal Consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri, ha completato la tradizionale cerimonia con la consegna della Bandiera Blu 2026, del kit e del materiale informativo ai bagni marini di Ponente. Contestualmente è stato issato il vessillo sul Lungomare Partigiani e sul pennone di Palazzo Golli, sede del Comune, dove la Bandiera Blu sventolerà per tutta la stagione.

Per Pietra Ligure si tratta del tredicesimo riconoscimento consecutivo per il litorale di Ponente, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località balneari che rispettano rigorosi criteri di gestione sostenibile del territorio, qualità delle acque, servizi, sicurezza, accessibilità ed educazione ambientale.

"Con questa consegna 'simbolica' ma altamente significativa, siamo pronti a iniziare la stagione balneare sotto l’insegna di questo sigillo di qualità ambientale – commentano soddisfatti il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, gli Assessori al demanio Francesco Amandola, al turismo Daniele Rembado e alle attività produttive Michela Vignone, unitamente al Consigliere delegato all’ambiente Giovanni Liscio e alla Presidente del Consiglio Cinzia Vaianella - Pietra Ligure ha ottenuto, per il suo litorale di ponente e per il tredicesimo anno consecutivo, la Bandiera Blu, segno per eccellenza di rispetto per l’ambiente, cura del territorio, attenzione al patrimonio naturalistico, alle aree verdi e all’arredo urbano, oltre che di turismo sostenibile e alti standard qualitativi nell’accoglienza e nei servizi offerti. Assegnata ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari che rispettano rigorosi criteri nella gestione virtuosa e sostenibile del territorio, si conferma un riconoscimento ambito e complesso da ottenere. La Bandiera Blu è patrimonio di tutti – concludono gli amministratori – e l'iter che porta alla sua assegnazione è un processo lungo che vede impegnati diversi settori del Comune e non può prescindere dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore turistico-balneare e delle attività produttive e dal coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. La Bandiera Blu 2026 sventolerà sul lungomare Partigiani e su Palazzo Golli, sede del Comune. Da mercoledì 1° luglio prenderà ufficialmente il via la stagione balneare 2026. Grazie a tutti e buona estate!".

A ribadire il valore del riconoscimento anche dopo la consegna ai concessionari balneari è intervenuta nuovamente l'amministrazione comunale.

"Come ricordato ieri sera sul palco di “Bimbingioco” non ci stanchiamo di ricordare che la Bandiera Blu è patrimonio prezioso di tutti ed è un risultato che ci coinvolge tutti e verso il quale siamo tutti chiamati a cooperare con consapevolezza e responsabilità – commentano dall’amministrazione comunale - L'iter che porta all’assegnazione della bandiera Blu è un processo lungo un anno e complesso, che vede impegnati diversi settori del Comune e non può prescindere dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore turistico-balneare e delle attività produttive e dal coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza. Ancora grazie a tutti! E, ancora, buona estate!", concludono.