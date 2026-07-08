Altare, De André torna a vivere tra musica e teatro: una notte di poesia ai giardini di Villa Rosa

Ci sono parole che continuano a camminare accanto a noi. Cambiano gli anni, cambiano le persone, ma alcune storie conservano la capacità di emozionare come la prima volta. È il caso delle canzoni di Fabrizio De André, che sabato 11 luglio, nei suggestivi giardini di Villa Rosa, torneranno a vivere con "Vanno, vengono… a volte si fermano", lo spettacolo teatrale e musicale organizzato da La Stanza del Teatro.

Il titolo, ispirato a una delle immagini più evocative di Le Nuvole, invita a fermarsi. A rallentare il passo. Ad ascoltare. Perché questo non sarà semplicemente un concerto e non sarà soltanto uno spettacolo teatrale: sarà un viaggio attraverso l'universo poetico di De André, dove musica e recitazione si intrecciano per restituire tutta la forza delle sue parole.

Le sue canzoni non hanno mai raccontato soltanto delle storie. Hanno dato voce agli ultimi, agli innamorati, ai ribelli, ai sognatori, a chi è rimasto ai margini e a chi ha cercato, ostinatamente, un posto nel mondo. Ancora oggi quei testi riescono a parlare a ciascuno di noi con una straordinaria attualità, dimostrando come De André sia stato non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un autentico poeta del nostro tempo.

La serata prenderà vita già dalle ore 19.00, quando i Giardini di Villa Rosa accoglieranno il pubblico con un'apericena ligure. Un momento conviviale pensato per incontrarsi, condividere i sapori della tradizione e lasciarsi accompagnare, con il ritmo lento delle sere d'estate, verso lo spettacolo. Sedersi insieme a tavola, conversare, ritrovarsi e poi prendere posto tra il pubblico significa vivere la serata nella sua interezza, trasformando un appuntamento culturale in un'esperienza fatta di musica, parole e relazioni. Un modo semplice e autentico per entrare nello spirito dell'opera di De André, dove l'umanità, l'incontro e la condivisione sono sempre stati protagonisti. L'apericena, al costo di 20 euro, è su prenotazione. Alle ore 21.00 avrà inizio lo spettacolo “Vanno, vengono… a volte si fermano", con ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni dell'apericena contattare il Museo dell'Arte Vetraria Altarese. Tel. 019 584734 - 377 5539880. E-mail info@museodelvetro.org. In un'estate che corre veloce, concedersi una sera per fermarsi ad ascoltare, condividere e lasciarsi emozionare è forse il modo più bello per rendere omaggio a Fabrizio De André. Perché, proprio come le nuvole, alcune canzoni vanno, vengono… e a volte si fermano. E quando lo fanno, vale la pena fermarsi con loro.