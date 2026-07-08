Ceriale accoglie chef Luca Pappagallo per la presentazione del libro "La magia dei sapori di casa" e uno speciale show cooking Liguria-Piemonte

Prosegue a Ceriale la rassegna "Palco d'Autore e Gourmet", il format culturale ideato e curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa – Fata Zucchina, inserito nel cartellone del Ceriale Summer Festival.

Venerdì 10 luglio, alle ore 21,30 in piazza della Vittoria, il pubblico potrà incontrare uno dei volti più amati della cucina italiana sul web, chef Luca Pappagallo, protagonista del terzo appuntamento della rassegna.

Nel corso della serata, condotta da Renata Cantamessa, lo chef presenterà il suo ultimo libro "La magia dei sapori di casa. Oltre 100 ricette per celebrare il gusto della cucina genuina" (Vallardi, 2025), un volume che raccoglie oltre cento ricette ispirate ai sapori autentici della tradizione, pensate per trasformare ingredienti semplici in piatti che vogliono evocare ricordi, convivialità e benessere.

Un itinerario tra ricette che raccontano la cucina di casa: dal risotto alla crema di scampi alla torta rustica di patate, dalle mezzelune tirolesi alle tagliatelle alla reggina, dagli involtini alla romana fino ai cannoli e ai dolci della tradizione. Un invito a riscoprire il piacere della cucina genuina e della condivisione, nel segno dell'inconfondibile stile di Casa Pappagallo®.

La serata sarà arricchita da uno show cooking dedicato ai sapori di Liguria e Piemonte, ulteriore elemento distintivo della rassegna che valorizza le eccellenze gastronomiche dei due territori attraverso il racconto e la degustazione.

Classe 1964, originario di Grosseto, Luca Pappagallo è oggi tra i divulgatori gastronomici più seguiti d'Italia. Da oltre vent'anni si occupa di cucina, ma ama definirsi un "cuciniere curioso". Pioniere della divulgazione culinaria online, nel 2019 ha dato vita a Casa Pappagallo®, progetto diventato in pochi anni uno dei principali punti di riferimento italiani sui social e su YouTube, con milioni di follower conquistati grazie a ricette semplici, autentiche e facilmente replicabili.

«Siamo felici di accogliere a Ceriale Luca Pappagallo, uno dei divulgatori gastronomici più apprezzati dal grande pubblico - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. La sua presenza conferma la qualità di "Palco d'Autore e Gourmet", una rassegna che continua a crescere proponendo ospiti di assoluto rilievo e offrendo appuntamenti che coinvolgono residenti e turisti. L'incontro con Chef Pappagallo e lo show cooking dedicato a Liguria e Piemonte rappresentano un'occasione speciale per vivere una serata all'insegna del gusto, della tradizione, della cultura e della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio».