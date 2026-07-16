Le piogge rilanciano il rafting in Valle Stura: condizioni ideali sul fiume, riparte la stagione delle discese

Le recenti piogge hanno riportato il fiume Stura a una portata ottimale, creando le condizioni ideali per praticare rafting in sicurezza e rendendo questo uno dei momenti migliori dell'estate per vivere il fiume.

È da questa situazione favorevole che riparte l'attività dello Stura River Village – Rafting di Gaiola, realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per il turismo outdoor in provincia di Cuneo. Qui l'esperienza non si limita alla discesa in gommone, ma prosegue all'interno di un villaggio immerso nella natura, pensato per trascorrere un'intera giornata tra sport, relax e attività all'aria aperta.

L'escursione, accessibile anche ai bambini a partire dai sei anni, si sviluppa lungo un percorso di circa sei chilometri accompagnati da guide professionali, alternando rapide divertenti a tratti più tranquilli, in un'esperienza adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al rafting sia a chi desidera tornare sul fiume.

Al termine della discesa, gli ospiti possono continuare la giornata usufruendo dei servizi del villaggio: dalla piscina all'area relax, passando per il punto ristoro "Burger Raft", il noleggio di e-bike, la sauna e gli ampi spazi verdi che caratterizzano la Valle Stura.

L'offerta si rivolge a un pubblico molto ampio: famiglie, gruppi di amici, coppie, centri estivi, società sportive, aziende e gruppi organizzati che scelgono la montagna cuneese per vivere esperienze a contatto con la natura.

Con l'estate entrata nel vivo, le richieste stanno aumentando e le disponibilità per le prossime settimane iniziano progressivamente a ridursi.

Una rete per promuovere il territorio

Accanto alle attività sul fiume, lo Stura River Village ha presentato anche una nuova iniziativa dedicata agli operatori turistici della Valle Stura e delle aree limitrofe.

Hotel, bed & breakfast, campeggi, agriturismi, ristoranti, bar, negozi e uffici turistici possono infatti aderire gratuitamente a un progetto che punta a fare rete tra le diverse realtà del territorio. L'iniziativa prevede la consegna di un espositore con QR Code personalizzato che permette agli ospiti di prenotare direttamente l'esperienza rafting dal proprio smartphone.

Per ogni prenotazione effettuata attraverso il QR Code associato alla struttura aderente viene riconosciuta una provvigione del 10%, senza costi di adesione né oneri organizzativi. L'obiettivo è quello di offrire un servizio aggiuntivo ai visitatori e, allo stesso tempo, rafforzare la collaborazione tra gli operatori turistici, contribuendo a valorizzare un'esperienza che ogni anno richiama migliaia di persone in Valle Stura.