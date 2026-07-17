Riaperte in diocesi le candidature per diventare ministri istituiti

Dopo due itinerari di formazione tenutisi negli anni pastorali 2023-24 e 2024-25 e una giornata per celebrare il Giubileo dei Ministeri nel novembre 2025, ora lo staff diocesano si occupa dei ministeri laicali per la Diocesi di Savona-Noli propone un nuovo itinerario per l'anno 2026-27.

Per ministeri laicali si intendono i servizi che tutti i fedeli battezzati e non ordinati sacerdoti possono svolgere all'interno della Chiesa, in particolare il lettorato (la proclamazione della Parola di Dio), l'accolitato (l'aiuto all'altare e l'amministrazione della Comunione) e il catechismo.

"Nello scorso anno pastorale a causa della scarsità di candidature pervenute (solo da due parrocchie) non abbiamo attivato alcun percorso di formazione per i nuovi ministri istituiti - spiegano i membri del gruppo don Germano Grazzini, dom Franco Gazzera, Patrizia Aratano e Simone Botta - Recentemente abbiamo però avuto notizia di nuove candidature: ai candidati di Finalborgo e delle parrocchie di Vado (giunte in precedenza da don Lorenzo Cortesi e don Giuseppe Ippolito) se ne aggiungerebbero altri, per esempio da padre Enrico Redaelli e don Antonio Ferri."

"Poiché avremmo intenzione di far partire un nuovo itinerario di formazione nel prossimo autunno e inverno chiediamo ai parroci di segnalarci e/o confermarci ogni candidatura, che, lo ricordiamo, dovrebbe essere espressione dell'intera comunità - aggiungono - Allo scopo di escludere autocandidature chiediamo il vaglio dei Consigli Pastorali Parrocchiali, ove presenti, o almeno una valutazione attenta e condivisa da parte dei parroci e delle comunità."

I parroci possono inviare le comunicazioni in merito entro il 30 settembre. "Nella speranza di favorire il rinnovamento del volto della Chiesa, come dice sempre il nostro vescovo Calogero Marino, vi ringraziamo del servizio svolto", conclude lo staff diocesano.



