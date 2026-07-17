"Tuffati a donare": sabato la giornata AVIS al parco acquatico Le Caravelle di Ceriale

Un modo per rinfrescarsi e insieme parlare di donazione. Sabato 18 luglio il parco acquatico Le Caravelle di Ceriale ospita "Tuffati a donare", l'appuntamento estivo di AVIS Liguria aperto ai donatori di sangue e a tutti gli amici dell'associazione, con ingresso a tariffa agevolata per i donatori e i loro familiari.

L'iniziativa, giunta alla sesta edizione, mantiene la formula collaudata: alla conduzione del tuffo e dei siparietti che ogni anno divertono e sorprendono il pubblico ci sarà Luca Galtieri, affiancato da Nando Rizzo con la sua musica dal vivo, altro elemento fisso della manifestazione. In programma anche gli intermezzi dei Sanna Clown e delle ragazze de "La danza è".

Una giornata pensata per adulti e bambini, dove al divertimento si accompagna la riflessione sui temi della donazione e del volontariato. Un messaggio che d'estate diventa ancora più necessario: il fabbisogno di sangue non va in vacanza e il sistema trasfusionale deve continuare a garantire cure, terapie e assistenza nelle situazioni di emergenza, che non sono poche.

Per diventare donatori servono tre requisiti: un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso superiore ai 50 chili e un buono stato di salute.