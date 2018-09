Savona, ieri una delegazione del SAP ha incontrato il sottosegretario e senatore Stefano Candiani

Nel pomeriggio di ieri 21 settembre, grazie all'intervento dell'On. Gianni Tonelli, una delegazione del SAP di Savona in rappresentanza della Segreteria Regionale Liguria, ha avuto modo di incontrare il senatore Candiani presso il Comune di Savona.

"Grande soddisfazione - è l'espressione utilizzata dal segretario provinciale del SAP Roberto Frumento che prosegue - in circa mezz'ora di colloquio riservato, presente anche Gianni Rossi ex Consigliere Nazionale SAP, si sono toccati alcuni dei temi determinanti per la Polizia di Stato savonese e ligure. Si è rimarcata la necessità di mettere mano quanto prima agli organici, caratterizzati da una media d'età elevata e falcidiati dal blocco del turn over decennale e, in ultimo, dalla quasi assenza di nuove assegnazioni. Sottorganici di oltre il 30% nelle Specialità di Polizia Stradale e Ferroviaria, la Polizia Postale ridotta ai minimi, quando le comunicazioni digitali in genere, sono spesso il ponte di collegamento di informazioni scambiate dalle organizzazioni criminali; infine la Polizia di Frontiera in costante affanno per garantire milioni di passeggeri all'anno e controllare, in collaborazione con la Questura, anch'essa non senza difficoltà, il traffico cd. extra Schengen, è il panorama tratteggiato dalla Segreteria Provinciale SAP. Una situazione maggiormente evidenziata, dalla costante e legittima richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, e di risultati che quasi mai dipendono direttamente dalle FF.PP. che intervengono. In assoluto accordo il SAP, quando il Senatore parla della necessità di ricomporre maggiormente il rapporto fiduciario tra i cittadini e le Istituzioni, attraverso la riaffermazione dell'Autorevolezza delle FF.PP."

"Infine - aggiunge il segretario Frumento - l'auspicio che le chiusure degli Uffici di Polizia del territorio, vengano definitivamente scongiurate. Situazioni che hanno riscontrato una lucidissima analisi da parte del Senatore, che in un clima di grande disponibilità, ha dimostrato grande vicinanza alle FF.PP. oltre al costante impegno volto al miglioramento delle condizioni di servizio. L'inizio di un percorso che non si esaurirà con oggi, ma vedrà ulteriori e proficue collaborazioni".