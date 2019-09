Nelle scuole di Vado e Bergeggi borracce "plastic free" in alluminio in dono a tutti gli alunni

Educare, fin da piccoli, al rispetto dell’ambiente si può, anzi si deve. Ed è proprio quello che faranno le Amministrazioni Comunali di Vado Ligure e Bergeggi.

Grazie alla preziosa collaborazione di EcoSavona s.r.l., venerdì 20 settembre, alle ore 9.30, presso l'aula magna delle scuole medie Peterlin di Vado Ligure, distribuiranno in dono a tutti gli studenti dei complessi scolastici comunali di I° e II° grado, oltre 700 borracce in alluminio per il progetto "Plastic Free", di educazione e sensibilizzazione dei giovani studenti alla riduzione consapevole dell'uso della plastica nelle proprie abitudini quotidiane.