Meteo, in arrivo la prima perturbazione di stampo autunnale con temporali forti

In arrivo la prima perturbazione di stampo autunnale sulla Liguria. Lo si evince dal bollettino di vigilanza meteorologica diramato dall'Arpal nella giornata odierna, venerdì 20 settembre.

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

oggi, venerdì 20 settembre: venti forti da Nord, Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A, da Nord, Nord-Est sul resto di A; possibili raffiche fino 60-70 km/h, specie in serata.

Sabato 21 settembre: venti forti da Nord, Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A, da Nord, Nord-Est sul resto di A; possibili raffiche fino 60-70 km/h, specie nelle prime ore del mattino.

Domenica 22 settembre: una perturbazione di stampo tipicamente autunnale determina precipitazioni diffuse, in estensione da Ponente a Levante, con intensità forte su C e cumulate significative su A, B, D, E, elevate su C. Alta probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti di burrasca da Nord, Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A, da Nord, NordEst sul resto di A; possibili raffiche fino 80 km/h. Venti forti da Nord, Nord-Est su E e da Est, Sud-Est su C con possibili raffiche fino 60-70 km/h.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.