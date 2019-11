Danni nel savonese: Stella, Varazze e Rialto in cima alla lista delle somme urgenze della Provincia

Una lista infinita di interventi con somma urgenza già stanziate ma altri ancora in fase di ultimazione.

E' già stata effettuato dalla Provincia di Savona un primo calcolo di spesa per gli interventi sulle strade provinciali di tutta la provincia dopo che la violenta pioggia dello scorso 23-24 novembre ha messo in ginocchio il savonese, con i danni più ingenti nei comuni di Stella, Varazze e Rialto.

La lista completa:

Savona:

S.P. n° 29 “del Colle di Cadibona” km. 147+000÷149+800 in Comune di Savona, aggravamento x nuova frana € 900.000

2) S.P. n° 12 “Savona – Altare” da loc. S.Bartolomeo del Bosco a Naso di Gatto in Comune di Savona, intervento per movimento franoso a monte della Provinciale, danni alle strutture ed alle pertinenze stradali, € 500.000

Alassio:

1) S.P. n° 18 “Alassio – Testico” km. 6+900 cedimento lato valle circa 40,00 ml., € 400.000

2) S.P. n° 18 “Alassio – Testico” km. 11+500 cedimento lato valle circa 20,00 ml., € 250.000

Albenga:

1) S.P. n° 6 “Albenga – Casanova Lerrone – Passo del Cesio” km. 4+900 cedimento lato valle ml. 60,00, € 500.000

Albisola Superiore:

1) S.P. n° 2 “Albisola – Ellera - Stella” km. 2+000÷11+000 in Comune di Albisola Superiore, intervento per movimento franoso a monte della Provinciale, danni alle strutture ed alle pertinenze stradali, € 1.300.000

2) S.P. n° 2 “Albisola – Ellera- Stella” km. 3+800 opere di presidio a monte, € 200.000

Altare:

1) S.P. n° 12 “Savona – Altare” 2 frane, € 1.300.000

2) S.P. n° 12 “Savona – Altare” km. 14+860 frana, € 900.000

Arnasco: 1) S.P. n° 19 “di Arnasco” km. 4+350 franamento a monte, € 120.000

Balestrino:

1) S.P. n° 44 “Balestrino – Castelvecchio di Rocca Barbena” km. 4+100 rifacimento attraversamento ritano, € 200.000

2) S.P. n° 34 “Toirano – Balestrino” km. 4+700 aggravamento corpo stradale Comune Balestrino, € 600.000

Borghetto Santo Spirito: 1) S.P. n° 60 “Borghetto S.S. - Bardineto” km. 8+800 e km. 10+050 distacco porzione parete rocciosa, € 200.000

Cairo Montenotte:

1) S.P. n° 9 “Cairo Montenotte – Scaletta Uzzone” km. 6+000÷9+300 cedimenti a monte e S.P. n° 33 km. 0+000÷2+500 per smottamento e ripristino opere di regimazione acque superficiali, € 700.000

Calice Ligure:

1) S.P. n° 23 “Calice – Carbuta – Melogno” km. 10+100 cedimento lato valle e a monte, € 300.000

Calizzano:

1) S.P. n° 490 “del Colle del Melogno” km. 23+200, km. 24+300, km. 26+3000, movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.200.000

2) S.P. n° 490 “del Colle del Melogno” km. 36+200 e km. 37+000 cedimento banchine e corpo stradale, € 300.000

Carcare:

1) S.P. n° 11 “Marghero – Plodio - Carcare” movimento franoso lato valle, € 350.000

Ceriale:

1) S.P. n° 3 “Ceriale – Cisano S.N.” km. 7+200 scalzamento spalle pontino, € 130.000

Finale Ligure: 1) S.P. n° 45 “Finale Ligure – Manie – Voze - Spotorno” km. 1+200 e km. 2+000 movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle,€ 600.000

Magliolo:

1) S.P. n° 490 “del Colle del Melogno” km. 34+000 frana a monte loc. Canova in Comune di Magliolo, € 300.000

Mallare:

1) S.P. n° 5 “Altare – Mallare” km. 5+200 e km. 5+800 cedimento corpo stradale, S.P. n° 38 “Mallare – Bormida – Melogno” km 4+000 cedimento corpo stradale, € 1.000.000

2) S.P. n° 38 “Mallare – Bormida - Melogno” loc. Fucine e loc. Codeville cedimento corpo stradale a valle e a monte, € 400.000

Massimino:

1) S.P. n° 490 “del Colle del Melogno” km. 5+000÷6+900 loc. Massimino cedimento piattaforma stradale, € 400.000

Mioglia:

1) S.P. n° 50 “Pontinvrea – Mioglia” km. 4+200 e km. 7+100 in Comune di Mioglia, intervento per movimento franoso a valle della Provinciale, danni alle strutture ed alle pertinenze stradali, € 400.000

Millesimo:

1) S.P. n° 51 “Bormida di Millesimo” km. 12+700 loc. Isoletta cedimento corpo stradale lato valle, € 400.000

Noli:

1) S.P. n° 54 “Noli – Voze -Magnone” km. 5+400 cedimento opere d'arte a monte, € 150.000

Pallare:

1) S.P. n° 15 “Carcare – Pallare – Bormida - Melogno” dal km. 4+000÷7+000 loc. Triberti in Comune di Pallare e km. 10+000 loc. Romana e loc. Pian Sottano cedimenti corpo stradale e ripristino opere disciplinamento acque, € 600.000

Pietra Ligure:

1) S.P. n° 4 “Pietra Ligure – Tovo S.Giacomo – Magliolo” km. 8+300 e km. 9+800 cedimento strutturale lato valle 80,00 ml., € 1.700.000

Rialto:

1) S.P. n° 17 “Finale Ligure – Calice – Rialto” km. 8+200 km. 9+700 km. 10+300 in Comune di Rialto, cedimenti piano viabile aggravamento in corso € 1.300.000 2) S.P. n° 17 “Finale Ligure – Calice – Rialto” km. 9+500 loc. Rialto, franamento sede stradale aggravamento in corso € 2.200.000

Sassello:

1) S.P. n° 49 “Sassello – Urbe” km. 4+000 e km. 4+000÷17+000, movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.700.000

2) Interventi zona Sassellese, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere smaltimento acque, € 30.000

3) Strade provinciali Sassellese e Valbormida, ripristino di barriere di sicurezza danneggiate , € 500.000

Spotorno:

1) S.P. n° 8 “Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure” movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.500.000

Stella e Celle:

1) S.P. n° 22 “Celle Ligure - Sanda - Stella S.Martino” km. 1+000÷3+000 in Comune di Stella, per movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.400.000

2) S.P. n° 542 “di Pontinvrea” km. 23+500÷23+700 in Comune di Stella S.Martino, € 1.600.000

3) S.P. n° 22 “Celle Ligure -Sanda -Stella S.Martino” loc. Brasi, € 1.600.000

4) S.P. n° 22 “Celle Ligure -Sanda -Stella S.Martino” km. 7+000÷8+000, € 1.000.000

5) S.P. n° 32 “di Stella S.Martino”, cedimenti muri e pertinenze stradali km. 0+200÷2+300, € 800.000

6) S.P. n° 37 “Sanda – Gameragna – Vetreria” loc. Gameragna movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle,€ 1.500.000

Varazze:

1) S.P. n° 57 “Varazze – Casanova -Alpicella – Stella S.Martino” km. 10+000÷11+000 in Comune di Varazze, € 1.500.000

2); S.P. n° 542 “di Pontinvrea” km. 25+000 in Comune di Varazze, movimenti franosi e cedimenti carreggiata stradale con frazioni isolate, € 1.300.000

Urbe:

1) Interventi zona Urbe, pulizia e sgombero materiale franato e ripristino opere smaltimento acque, € 30.000

2) S.P. n° 53 “Urbe – Martina – Acquabianca” loc. Acquabianca movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.000.000

3) S.P. n° 40 “Urbe- Vara – Passo del Faiallo” loc. Vara Inferiore movimenti franosi e cedimento strutture a monte ed a valle, € 1.500.000