TPL Linea, la presidente Simona Sacone: "Persa l’occasione di introdurre il controllo a vista dei biglietti da parte degli autisti"

"L'11 febbraio si è tenuto, su richiesta delle OO.SS., l’incontro sindacale per introdurre il controllo dei titoli di viaggio a vista da parte del Conducente. Le OO.SS. hanno riferito all’Azienda l’esito delle assemblee tenutesi nei giorni precedenti con i Lavoratori che hanno deliberato di non voler accogliere l'innovazione". Si apre così il comunicato diffuso da Simona Sacone, presidente di TPL Linea.

"Tale soluzione prevedeva la corresponsione di una indennità giornaliera compresa tra i €. 2,50 e i €. 4,00 per ogni turno interessato al controllo, a seconda dell’impegno - spiega la massima dirigente di TPL - La soluzione, già condivisa tra Azienda e OO.SS. a seguito di tre incontri, introduceva il controllo a vista solo sulle linee interne a più bassa frequentazione escludendo le linee costiere, quelle urbane e la tratta Savona – Cairo sulle quali il controllo avrebbe generato un rallentamento della velocità commerciale. L'Azienda si era impegnata, nell'ambito dell'accordo definito con le OO.SS., a garantire la sicurezza del posto guida dell'autista e a verificare ed aggiornare i tempi di percorrenza delle linee interessate dall'attività. Non solo, l’accordo prevedeva l’istituzione di un premio di risultato ad esito dei presumibili recuperi economici e la manleva dell’autista in caso di mancata esibizione del titolo di viaggio da parte del passeggero".

"Il controllo a vista dei titoli di viaggio da parte dell’operatore di esercizio è stato, peraltro, introdotto, da anni, nel settore autoferrotranviario e continua ad essere previsto nel vigente CCNL alle attuali condizioni economiche contrattuali erogate, ossia in assenza di ulteriori incentivi economici. TPL Linea ha perso un’importante occasione per ridurre drasticamente l’evasione attraverso il prezioso contributo del Conducente e della conseguente concentrazione del personale di verifica sulle linee costiere e urbane contrastando in modo efficace i cosiddetti portoghesi" conclude infine la presidente Sacone.