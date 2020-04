Loano: prosegue la sanificazione delle strade

Proseguono le operazioni di sanificazione predisposte dall'ufficio ambiente del Comune di Loano e da Egea Ambiente (l'azienda che ha in gestione il servizio di nettezza urbana) per cercare di contrastare la diffusione del Covid-19.

Dopo i parchi e le aree gioco per bambini e le strade e le piazze della città maggiormente frequentate, questa volta ad essere interessata dalle operazioni di disinfezione sarà la zona di Verzi.

La sanificazione prenderà il via intorno alle 4 di stanotte dalla zona del Conad di via degli Orsolani e proseguirà poi nel resto della frazione loanese. Saranno impiegati un'autobotte, che opererà lungo la principale via per Verzi, e un'idropulitrice con operatore dotato di lancia, che interverrà sulle arterie secondarie. Gli interventi di sanificazione continueranno anche nei prossimi giorni in altre zone della città.