Savonanews in diretta: alle 15.30 il punto della situazione su Savona

Buoni spesa, il rinvio della Tari e della Cosap, il commercio e naturalmente la situazione sul territorio.

Questi i temi che tratteremo in diretta alle 15.30 sulla nostra pagina Facebook e in home page sul sito con il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, l'assessore al bilancio Silvano Montaldo e l'assessore al commercio Maria Zunato.

Faremo il punto in un difficile momento legato all'emergenza Coronavirus nella città della Torretta tra la difficile situazione economica e le iniziative messe in atto dall'amministrazione per restare vicini ai cittadini.