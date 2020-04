Savona: come richiedere rimborsi o voucher al Teatro Chiabrera per gli spettacoli cancellati

Doriana Rodino, Assessore a Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus universitario, Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Savona, divulga quanto reso noto dal teatro cittadino "Gabriello Chiabrera" in merito alla restituzione degli ingressi per gli eventi annullati a causa dell'Emergenza Coronavirus.

Ecco la nota del Chiabrera:

"Al Gentile pubblico

Come è noto, il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al “COVID-19”, oltre ad aver prolungato la sospensione delle attività culturali, non consente, ad oggi, di ipotizzare una realistica data di riapertura dei teatri, rendendo quindi non praticabili le varie ipotesi di riprogrammazione, anche autunnale, degli spettacoli.

Il Teatro è quindi costretto alla cancellazione di tutti gli spettacoli inizialmente previsti nel periodo dal 24 febbraio al 29 aprile 2020 per tutte le Stagioni in programma.

In base all’art. 88 del D.L. n. 18/2020 e alle successive disposizioni di proroga, il rimborso dei titoli acquistati, biglietti o ratei abbonamenti, dovrà avvenire secondo DUE MODALITÀ DIFFERENTI:

a) per gli spettacoli programmati prima dell’8 marzo e quindi, per la stagione di prosa lo spettacolo “Nati sotto contraria stella - Romeo e Giulietta” del 24-25-26 febbraio e per la stagione di musica il concerto dei “I Solisti di Zagabria” del 29 febbraio e il balletto “La vie en rose” del 7 marzo, con rimborso economico dello stesso importo del biglietto acquistato o del valore del rateo dell’abbonamento (1/8 del costo dell’abbonamento per la prosa dei Turni ABC, 1/6 per il Turno D e 1/8 per la Stagione Musicale)

b) per gli spettacoli programmati dopo l’8 marzo e quindi, per la stagione di prosa lo spettacolo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” del 9-10-11 marzo e “Raffaello” del 23 marzo e per la stagione di musica il concerto del “duo Canino-Ballista” del 14 marzo e “Gli Incogniti” del 28 marzo, esclusivamente tramite voucher dello stesso importo del biglietto acquistato o del valore del rateo dell’abbonamento (1/8 del costo dell’abbonamento per la prosa dei Turni ABC, 1/6 per il Turno D e 2/8 per la Stagione Musicale), con validità 12 mesi dalla sua emissione.

Il modello di richiesta è scaricabile dal sito www.teatrochiabrera.it o richiedibile a mezzo mail. Il modulo completato, stampato e firmato, unitamente alla scansione o fotografia dell’abbonamento o del biglietto integro, va trasmesso a teatrochiabrera@comune.savona.it oppure, se non possibile, per posta all’indirizzo Teatro Chiabrera, Piazza Diaz 2 - 17100 Savona, ENTRO IL 16 MAGGIO (a meno di successiva scadenza disposta dal legislatore che, nel caso, verrà comunicata).

E' inoltre indispensabile conservare gli originali degli abbonamenti e dei biglietti perché, per motivi fiscali, dovranno essere collegati alle operazioni di annullamento e ai voucher emessi. La riconsegna alla biglietteria del teatro dei titoli d’ingresso dovrà avvenire secondo modalità e tempi comunicati successivamente in ragione della riapertura degli uffici al pubblico. Il voucher verrà inviato direttamente in formato stampabile alla mail indicata. Potrà anche essere ritirato presso la biglietteria del Teatro secondo gli orari di apertura che verranno comunicati successivamente".

Sempre dal Chiabrera, una nota riferita anche agli spettacoli per le scuole:

"Gentili Dirigenti Scolastici ed Insegnanti,

come è noto, il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al “COVID-19”, oltre ad aver prolungato la sospensione delle attività culturali, non consente, ad oggi, di ipotizzare una realistica data di riapertura dei teatri, rendendo quindi non praticabili le varie ipotesi di riprogrammazione, anche autunnale, degli spettacoli.

Il Teatro è quindi stato costretto alla cancellazione di tutti gli spettacoli inizialmente previsti nel periodo dal 24 febbraio al 29 aprile 2020.

Per semplificare, per quanto possibile, le disposizioni di cui all’art. 88 del D.L n. 18/2020 l’Amministrazione Comunale, aderendo ad una richiesta del mondo della scuola, ha determinato di procedere al rimborso economico dei biglietti e dei ratei di abbonamento di tutti gli spettacoli non usufruiti e precisamente:

Per l’Abbonamento mattutino per le scuole superiori:

10-11 marzo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”

Sarà rimborsabile 1/3 della quota dell’abbonamento





Per il Teatroragazzi:

3 marzo “Di qui e di là” (scuole materne e primo ciclo scuola elementare)

5 marzo “Annibale” (secondo ciclo elementare e prime due classi scuole medie)

25-26 marzo “Peter Pan” (scuole elementari)

27 marzo “Pinocchio” (scuole materne e primo ciclo scuola elementare)

2 aprile “Per un attimo” (secondo ciclo elementare e prime due classi scuole medie)

17 aprile “In viaggio con il Piccolo Principe” (scuole elementari)

23 aprile “Chiamatemi Cirano” (ultime due classi scuola elementare e scuola media)

29 aprile “Il più furbo” (scuole materne e primo ciclo scuola elementare)

Sarà rimborsabile 2/3 della quota dell’abbonamento Turno A e per intero la quota degli abbonamenti Turno B, C, D e E nonché tutti i biglietti degli spettacoli sopra elencati

Il modello di richiesta scaricabile dal sito www.teatrochiabrera.it unitamente alla scansione o fotografia degli abbonamenti o dei biglietti integri, va trasmesso via mail a teatrochiabrera@comune.savona.it oppure, se non possibile, per posta all’indirizzo Teatro Chiabrera, Piazza Diaz 2 - 17100 Savona, ENTRO IL 16 MAGGIO (a meno di successiva scadenza disposta dal legislatore che, nel caso, verrà comunicata).

È inoltre indispensabile conservare gli originali degli abbonamenti e dei biglietti perché, per motivi fiscali, dovranno essere collegati alle operazioni di annullamento degli stessi. La riconsegna alla biglietteria del teatro dei titoli d’ingresso dovrà avvenire secondo modalità e tempi comunicati successivamente in ragione della riapertura degli uffici al pubblico".