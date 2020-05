Aggressione e incendio al porto di Finale, amministrazione ed azienda: "Noi parte lesa. Continueremo a tutelare chi lavora bene"

L’amministrazione comunale di Finale Ligure e la direzione della società Finale Ambiente, ditta che detiene la gestione dei servizi nel porto della marina di Capo San Donato, tornano sulla criminosa vicenda verificatasi nei giorni scorsi, quando alcuni dirigenti della stessa società feriti con armi da taglio da un dipendente che ha poi dato alle fiamme gli uffici. E lo fanno attraverso un comunicato congiunto.

“Come già sottolineato, questa non può che essere definita un'azione criminale, da condannare senza giustificazioni né attenuanti - si legge nella nota -. Il primo pensiero va ai dipendenti rimasti vittima di questo attacco efferato, e alle loro famiglie che hanno vissuto momenti di tensione e preoccupazione. Per fortuna tutti e cinque i coinvolti stanno bene, nonostante le ferite da arma da taglio riportate e le intossicazioni da fumo dell’incendio".