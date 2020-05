Benveduti su Radio Onda Ligure, tra i problemi degli ambulanti e l'area di crisi complessa del Savonese

"Da circa un anno stiamo lavorando a questo progetto"; con queste parole l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, in collegamento telefonico con Radio Onda Ligure 101, riassume l'iter per portare nella nostra provincia 12 milioni di euro per l'area di crisi economica del Savonese.

Benveduti sottolinea l'impegno profuso dal senatore della Lega Paolo Ripamonti, che ha portato avanti questa "battaglia" in Parlamento.

Benveduti afferma: "Voglio essere pragmatico, prima aspetto di vederli arrivare. Ma se tutto, come speriamo, andrà in porto, questi 12 milioni si affiancheranno ai 20 già stanziati per il rilancio dell'economia savonese".

"Le buone idee e le buone iniziative, se costruite bene, hanno ancora un valore", commenta Benveduti, che aggiunge: "Dovremmo riuscire a soddisfare tutte le domande relative a un incremento occupazionale per oltre un centinaio di posti di lavoro. A essi si affianca il bando della Regione che ha già ricevuto una sessantina di domande, 25 già considerate positive e uno in istruttoria, e tre bandi 'collaterali': 3,5 milioni per la ricerca e sviluppo, già quasi tutto utilizzato, altri 2 milioni per le infrastrutture di ricerca e circa 2,7 milioni per le politiche del lavoro, seguiti dai colleghi assessori Berrino e Cavo".

Focus, poi, sul mercato ambulante: "Abbiamo attenzionato a lungo questo settore, già in sofferenza prima del Covid. Abbiamo stanziato un bando da 700mila euro e abbiamo inserito questa forma di commercio che riteniamo molto importante in diversi bandi successivi. Non solo riapertura, ma rilancio", conclude Benveduti.