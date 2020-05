Meteo, bel tempo per quasi tutta la settimana

Una vasta area di alta pressione dall’oceano Atlantico si è portata verso l’Europa centrale e garantirà, come anticipato, tempo per lo più stabile e soleggiato almeno fino a giovedì. Saranno comunque possibili locali acquazzoni sulle zone alpine, per lo più ai confini con la Francia. Temperature che si manterranno nella media del periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 25 a giovedì 28 maggio

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte sulle pianure. Sulle Alpi al pomeriggio si potrebbe sviluppare attività cumuliforme con possibili brevi rovesci o deboli temporali, più probabili sulle zone di confine con la Francia. Temperature stazionarie e nelle media del periodo, con massime comprese tra 23 e 27 °C e minime tra i 12 e 16 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza, localmente potranno risultare moderati settentrionali su Liguria.

Da venerdì 29 maggio.

La situazione dovrebbe rimanere pressocché invariata anche nel weekend, con la variante che l’alta pressione sarà sostituita parzialmente da un minimo in quota che aumenterà un po’ l’instabilità pomeridiana sui rilievi, facendo arrivare anche aria più fresca dal nordest Europa.

Previsioni locali

Cuneo

Savona

