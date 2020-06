Savona, riaprono le spiagge libere dal 3 giugno ma non tutte: ecco quali

A Savona, come specificato dall'Autorità di Sistema Portuale, da mercoledì 3 giugno sono pronte a riaprire le spiagge libere ma verranno chiusi alcuni accessi alle stesse oltre alle discese all’arenile presenti in area comunale per consentire di contingentare e controllare gli ingressi particolarmente nelle giornate festive e prefestive.

Il sindaco Ilaria Caprioglio ha quindi firmato un'ordinanza che vieta l'accesso fino al 31 luglio alla spiaggia libera sotto l'ex Lady Moon, alla spiaggia libera in mezzo tra i bagni Bagnarci e i bagni Barbadoro alle Fornaci e in mezzo tra i bagni San Cristoforo e i bagni Umberto di via Nizza, alla discesa nel litorale nei pressi degli ex cantieri navali Solimano sempre in via Nizza, le spiagge libere tra i bagni Marea e il camping Charlie e le due spiagge posizionate ai lati dei bagni campeggio Stella Marina a Zinola.

Violando l'ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3mila euro.