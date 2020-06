Coronavirus, Toti: “Con i movimenti tra regioni cambia lo scenario, ma continueremo a monitorare con attenzione” (VIDEO)

Dopo la comunicazione dei dati odierni (leggi QUI) e dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte (leggi QUI), si è tenuto il consueto punto stampa di Regione Liguria per fare il punto sull’emergenza Covid-19. “Situazione coerente con quello che ci siamo detti nelle ultime ore, il trend è in discesa - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - con oggi cambia decisamente lo scenario e ci saranno i movimenti tra le regioni, continueremo a monitorare con attenzione quello che sta accadendo”.

“Un tema centrale nelle richieste dei cittadini è la riapertura delle attività degli ospedali e dei centri per i disabili - ha aggiunto Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità - sono al fianco delle famiglie, il peso della sospensione delle attività è ricaduto su di loro. Già una settimana fa abbiamo riaperto le attività per piccoli gruppi, so che non è sufficiente, ma è una ripresa garantendo la sicurezza delle persone e degli operatori. Venerdì arriverà una delibera di Giunta per fornire i test sierologici a tutto il personale delle forze dell’ordine e alle Polizia Locali senza costi per le amministrazioni”.