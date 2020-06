Savona e Vado piangono la scomparsa di Gaetano Vinto, storico titolare di bar nel savonese

Si è spento all'età di 79 anni Gaetano Vinto, storico titolare di bar a Savona e Vado.

Per anni ha gestito diversi locali nel savonese, a Savona il bar Mongrifone di via Don Minzoni e il bar Sottosopra di via Milano e a Vado Ligure il bar Arcobaleno.

Conosciuto, amato e stimato da tutti, era particolarmente apprezzato per la gestione dei suoi bar.

Il funerale si terrà lunedì 29 giugno alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale San Francesco in piazza Bologna a Savona.

Lascia i figli Carmine e Giovanna, la nuora Katia, i nipoti Sara, Daniele e Luca e tutti i parenti e gli amici che lo conoscevano.