Consiglio comunale di Plodio approva documento pro Pronto Soccorso di Cairo, sindaco Badano: "Presidio fondamentale per la Val Bormida"

Lo scorso 25 giugno si è tenuto il Consiglio comunale di Plodio. Nel corso della seduta il sindaco Gabriele Badano ha portato all'attenzione del parlamentino un documento pro Pronto Soccorso (H24) di Cairo Montenotte e delle pubbliche assistenze. Senza dimenticare il personale del presidio sanitario.

"Il documento è stato approvato all'unanimità - spiega il primo cittadino - Al consiglio su mio invito hanno partecipato Marco Leoncavallo, rappresentante dei dipendenti dell'ospedale di Cairo, il presidente della Croce Bianca di Carcare Alessandro Ferraris e il Comitato Sanitario Locale Val Bormida nelle figure di Giuliano Fasolato e Mariagrazia Grillo".

"Le persone intervenute hanno raccontato ai consiglieri l'attuale situazione sanitaria in Val Bormida. Il nostro territorio tenuto conto della conformazione orografica ha bisogno di un ospedale efficiente. Sono contento che si sia formato un fronte unico tra i sindaci del nostro territorio per chiedere un Pronto Soccorso H24. Con l'arrivo dell'autunno non sappiamo con certezza se ci sarà un rimbalzo del Covid-19, ma possiamo prevedere un ritorno delle malattie respiratorie standard. Per tale motivo abbiamo bisogno di un presidio funzionante anche per non alimentare paure tra la cittadinanza" conclude il primo cittadino Badano.