Toirano, attivato un nuovo servizio di messaggistica: i cittadini potranno inviare le proprie segnalazioni in tempo reale

L'amministrazione comunale di Toirano ancora più vicina ai suoi cittadini. Da oggi è attivo un nuovo servizio di messaggistica tramite WhatsApp (numero 366 6750659), con la quale i toiranesi potranno inviare direttamente agli amministratori comunali le proprie segnalazioni in tempo reale.

"Uno strumento utile per i cittadini - spiega il primo cittadino Giuseppe De Fezza - Servirà per rendere ancora più accessibile le istituzioni alla cittadinanza, comunicare le proprie idee, iniziative, proposte, suggerimenti e segnalare, disservizi e problematiche varie, che saranno inoltrate in tempo reale a chi di competenza: sindaco, assessori, consiglieri comunali e uffici".