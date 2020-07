Albenga, il 25 luglio lo spettacolo "Sale d’attesa. Tre donne e le loro storie"

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 21,30 presso “Un'arena sul mare", seminario vescovile (ingresso lato mare) lungomare Cristoforo Colombo ad Albenga, si terrà lo spettacolo “Sale d’attesa. Tre donne e le loro storie”, prodotto dall’associazione #cosavuoichetilegga?.

Dice Irene Ciravegna presidente dell'associazione #cosavuoichetilegga: “Siamo lieti di aver avuto la possibilità di recuperare con questa data, lo spettacolo che era stato inserito nella rassegna primaverile “Marzo donna” organizzata dal Comune di Albenga e purtroppo riinviata causa Covid 19. Siamo felici di poter donare il nostro spettacolo per la raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi Albenga per progetti rivolti alla donne. Vi aspettiamo pertanto numerosi il 25 luglio per condividere questo momento spensierato e poter contribuire a progetti di grande utilità sociale”.

In scena le attrici Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino e la coreografa e danzatrice Irene Ciravegna, magistralmente dirette dal regista Carlo Deprati, che con curiosità e impegno inesauribile si dedica da anni all’esplorazione del mondo del teatro.

Il testo scritto da Daria Pratesi, sceneggiatrice cinematografica e scrittrice teatrale, sempre attenta alle tematiche delle donne, dosa una narrazione attenta alle varie sfumature umane con mano esperta e felice e indagando ironicamente tra vizi e virtù.“Sale d’attesa” è la storia di Grace, Polly e Sue, che s’incontrano casualmente nelle sale d’aspetto di vari professionisti (parrucchiere, estetista e fisioterapista). Dal racconto del quotidiano nasce tra loro una relazione profonda. I profili delle tre donne sono tracciati con arguzia e intelligenza suscitando ilarità. La pièce fa riflettere con il sorriso sulle labbra.Lo spettacolo ha il Patrocinio del Comune di Albenga e il sostegno dello Zonta Club Alassio – Albenga e Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di Albenga. Un ringraziamento particolare va a coloro che ci ha sostenuto per la realizzazione della serata Studio Fisio, Vittorio Maida parrucchiere, Interno Uno, Bagni Albenga.

Ingresso ad offerta libera con possibilità di prenotazione posto ad offerta minima 10 euro. Se non vuoi fare la coda per entrare puoi prenotare un posto ad Albenga da Fotottica del Borgo, viale Martiri della Libertà, 22 telefono 0182 53440; Libreria S. Michele, via Episcopio tel. 0182 559254; Calzature Benati, viale Martiri della Libertà 18, tel. 0182 556843; Bagni Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo, 1, tel. 0182 544027.

L’ingresso è consentito sino ad esaurimento posti disponibili, solo indossando mascherine e guanti; le sedie per il pubblico saranno distanziate. Ingresso alla sala la sera dello spettacolo sarà dalle ore 20.50.