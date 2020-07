Albisola Superiore: 23 e 25 luglio appuntamenti con #LeggiAmo e "Cultura.360". Assessore Poggi: "Eventi in sicurezza"

Settimana ricca di appuntamenti tra letteratura, storia e arte alla scoperta di Albisola Superiore. Prende il via la programmazione di attività organizzate dall’Assessorato alla Cultura con il nuovo progetto #leggiAMO, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Manlio Trucco.

Primo appuntamento giovedì 23 luglio alle 18 nel giardino del Museo della Ceramica M. Trucco, con la presentazione dell'ultimo romanzo della scrittrice Alessandra Maiorino "Scacco Matto". Speaker radiofonica e autrice per Europa Edizioni, la savonese Alessandra Maiorino ha incontrato l'apprezzamento della critica anche alla Fiera Nazionale del Libro di Roma. Per le normative nazionali di contenimento del Covid-19 è necessario prenotare al numero 019.484615. Fine settimana artistico con la visita guidata gratuita di sabato 25 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 "Tra storia, arte e ceramica: alla scoperta del borgo marinaro di Albisola Superiore".

Un evento che rientra nel progetto cultura. 360 organizzato dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Associazione Lino Berzoini - Centro per lo studio e la promozione dell'arte. Anche in questo caso è necessario prenotare al numero 333.5648914 oppure scrivendo a associazioneberzoini@gmail.com. 'Cultura.360' è un progetto varato lo scorso anno per la promozione culturale del territorio albisolese, che, malgrado le limitazioni dettate dall'emergenza sanitaria, ha realizzato una serie di iniziative per grandi e piccini.

"L’estate albisolese 2020 continua con tutte le necessarie regole anche in emergenza covid e sarà all’insegna della cultura e della bellezza con un ricco calendario di eventi che spazierà dalla musica all’arte, dagli eventi per i bambini alle presentazione di libri sperando così di poter accontentare un po’ tutti’ dichiara l'assessore alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Albisola Superiore Simona Poggi.