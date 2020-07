"Tra le rive del Bormida": a Millesimo musica cameristica e incontri su De André, Tenco, Monicelli

Il Comune di Millesimo presenta “Tra le rive del Bormida”: Progetto Culturale in Val Bormida ideato dal dott. Alessio Bussi con la sinergia della casa editrice Sorbello e patrocinato dal Comune di Millesimo e dal Presidio del libro di Millesimo che avrà come tema di discussione artisti come Luigi Tenco e Fabrizio De André; inoltre, un concerto cameristico con una formazione innovativa: chitarra classica e oboe.

Per concludere due giornate dedicate alla “risata” con due grandi film di Monicelli: Amici miei, e il Marchese del grillo: “perché le lacrime possono essere di dolore o di felicità, ma quelle di dolore le abbiamo già versate.”

INGRESSI GRATUITI

Commenta così l'amministrazione comunale: "Con entusiasmo culturale si è preso questo impegno culturale di alto livello. Appuntamenti unici dove la cultura quasi elimina quel pensiero di preoccupazione che abbiamo vissuto negli ultimi mesi a causa del Covid. Grazie alla qualità culturale ed artistica degli ospiti e della casa editrice si sono realizzati i progetti del dott. Alessio Bussi".

Date:

Sabato 25 Luglio 2020 ore 20,30

(presso il salone del Monastero di S. Stefano di Millesimo)

Un incontro con Luigi Tenco

Intervengono:

Paolo Pagani

Professore ordinario “Cà Foscari” di Venezia

Alessio Bussi

Verranno esposte delle opere pittoriche di Sofia Fresia e fotografiche di Delfo Pozzi

Sabato 1 Agosto 2020 ore 20,30

(presso la Chiesa del Monastero di S. Stefano di Millesimo)

CONCERTO

“D’armonia ed ebbrezza”

Maurizio Baudino, chitarra

Amanda Coggiola, oboe

Musiche di: N. Coste, F. Rebay, K. Pliss, R. Planel, E. Morricone

Giovedì 6 Agosto 2020 ore 20,30

(presso il salone del Monastero di S. Stefano di Millesimo)

Il mondo di De André

Intervengono:

Prof.ssa Gabriella Zurli - dott. Alessio Bussi

Verranno esposte delle opere pittoriche di Sofia Fresia e fotografiche di Delfo Pozzi

13 agosto, ore 20.30 presso il salone del Monastero di S. Stefano di Millesimo

Conferenza sul “Marchese del Grillo” di Mario Monicelli, tenuta dal Dott. Alessio Bussi.

21 agosto, ore 20.30: presso il salone del Monastero di S. Stefano di Millesimo

Conferenza su “Amici Miei” di Mario Monicelli, tenuta dal Dott. Alessio Bussi.