Milano-Sanremo 2020, nuova tegola per l'organizzazione: anche Alessandria dice no al passaggio

Sembra non esserci pace per l’edizione 2020 della Milano-Sanremo. Dopo che Rcs, la società organizzatrice dell’evento, è stata costretta a rivoluzionare il tradizionale percorso a causa del no secco di 13 comuni su 16 del savonese al passaggio della Classicissima in programma l'8 agosto, gli organizzatori si trovano nuovamente di fronte ad un diniego.