Regionali 2020, Borgio Verezzi trasferisce i seggi dalle scuole ad altri locali comunali

E’ ufficiale: il 20 e 21 settembre 2020 gli elettori di Borgio Verezzi dei seggi n. 1 e 2 (zona Borgio) non voteranno come di consueto presso l’edificio scolastico, ma presso la sala consiliare comunale (Via Municipio 17 – seggio n. 1) e presso la sala del Centro Sociale di Via Municipio 16 (ex Municipio, a pochi metri dal Comune – seggio n. 2).

Nelle ultime settimane gli uffici comunali, come suggerito a livello nazionale dal Ministero dell’Interno, e come fortemente richiesto dalle Istituzioni scolastiche, hanno infatti individuato locali alternativi alle scuole per le operazioni di voto, al fine di evitare l’interruzione delle attività didattiche che inizieranno pochi giorni prima del voto, il 14 Settembre.

Lo spostamento dei due seggi borgesi nei due diversi edifici comunali, debitamente autorizzato dalle Autorità competenti (Commissione Elettorale Circondariale, Questura, Prefettura), consentirà inoltre agli elettori di applicare le misure di sicurezza e distanziamento imposte dall’attuale situazione emergenziale, con zone di attesa e coda differenziate per i seggi a maggiore affluenza di elettori.

La popolazione nei prossimi giorni verrà avvisata dello spostamento tramite i diversi mezzi di comunicazione disponibili (manifesti, pannelli luminosi, sito, albo pretorio, ecc.), e le tessere elettorali dei cittadini appartenenti ai seggi n. 1 e 2 verranno successivamente corrette con il nuovo indirizzo dei seggi.

Il seggio di Verezzi resterà invece ubicato nei locali di Via del Salto 1, come di consueto.

Nel rispetto delle norme che regolano la comunicazione istituzionale nell’attuale periodo pre-elettorale, si precisa che Il presente comunicato è stato redatto dall’ufficio elettorale comunale al fine di garantire all’Amministrazione l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (comunicazione alla cittadinanza spostamento seggi).