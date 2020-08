Pasquali (Italia Viva): "Sansa porta la cultura del sospetto e attacca i 'renziani' anziché Toti: è lui il suo miglior alleato"

"Leggo con non poco stupore le dichiarazioni di Sansa affidate ad un’agenzia Ansa, nelle quali, anziché attaccare Toti, il quale se la ride beato, attacca Renzi e i 'renziani', diventati, oramai, il bersaglio di ogi invettiva". Così Barbara Pasquali, candidata alle prossime elezioni regionali con "Italia Viva".

"A Sansa rispondiamo che il miglior alleato di Toti è lui - prosegue Pasquali - Sansa che cerca di portare dentro la campagna per le regionali la cultura del sospetto che lo ha caratterizzato come giornalista. Noi siamo sempre stati all’opposizione di Toti, anche quando Sansa era silente durante l’emergenza sanitaria o quando attaccava il Pd, suo sponsor attuale, poco convinto. Tanto che i candidati del Pd fanno una campagna elettorale senza mai citarlo. Quasi fosse uno scomodo convitato di pietra".

"E non si meravigli Sansa se con queste premesse la sua proposta politica ci vede ampiamente critici. Vogliamo e crediamo in una Liguria diversa da quella disegnata da Toti - il cui immobilismo per cinque anni é sotto gli occhi di tutti - e da quella appena abbozzata da Sansa" conclude infine Barbara Pasquali.