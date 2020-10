Alassio: una marcia acquatica "in rosa" per combattere il tumore al seno

"Alassio Wave Walking", gli ormai noti "cavalcatori delle onde" alassini che hanno introdotto in tutto il comprensorio una nuova disciplina sportiva fino a ieri poco conosciuta, la marcia acquatica, organizzano per la giornata di domani, domenica 11 ottobre, la "Marcia in rosa". Questo evento sportivo solidale ha lo scopo di raccogliere fondi per AIRC (l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro) per prevenire il tumore al seno nella donna.

A fare da tramite con AIRC sarà lo Zonta Club di Alassio e Albenga. L'evento gode del patrocinio del Comune di Alassio nell'ambito del programma di Ottobre, "Mese Rosa" della prevenzione dei tumori femminili.

Ecco i dettagli tecnici spiegati dagli organizzatori: "C'è un eccezionale cambio di location per la Marcia In Rosa di domenica: solo per questa occasione, infatti, il punto di ritrovo sarà il MOLO (e non il porto come era stato precedentemente annunciato).

Non avremo servizi per cambiarci, ma usufruiremo di una cabina per custodire le borse. Ci adatteremo per una buona causa!

L'iniziativa è patrocinata dal Comune, il quale ci fornisce i foulard rosa che indosseremo. Come già specificato, l'uscita è riservata ai tesserati (offerta 5€) per un motivo logistico-gestionale: non abbiamo abbastanza mute e calzari da poter fornire a chiunque si presenti quella mattina, né gli strumenti necessari per la loro igienizzazione (in arrivo nel corso della settimana prossima acquistati da Cnam - Circolo Nautico Al Mare Alassio) per chi dunque avesse piacere di partecipare in altro modo, potrà contribuire all' "acquisto" dei restanti foulard rosa, il cui ricavato andrà direttamente all'AIRC tramite lo Zonta Club Alassio Albenga. Grazie fin da ora per la partecipazione! e per la comprensione.

Ci vediamo sul Molo, domenica, a partire dalle 9.30 (meglio se già cambiati)".