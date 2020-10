Lo Stage "Savona in Danza 2020" ha aperto l'Anno Accademico del CeDanSa

Lo Stage "Savona in Danza 2020" con Claudia Zaccari Prima ballerina dell’Opera di Roma e Dominique Portier Primo ballerino dell’ Opera di Lyon per il Classico, Daniele Ziglioli e Irene Valesano per il Contemporaneo, Musical con Davide Dal Seno ha inaugurato l’anno di FORMAZIONE ALLA DANZA del Centro Danza Savona, dai bimbi agli adulti: Gioco danza, Danza Classica, Punte, Repertorio, Danza Modern e Contemporanea, Floorwork, Dance Lab, Teatro Danza, Musical, Barre au sol, Hip Hop.

Insegnanti del CENTRO DANZA SAVONA:

DANZA CLASSICA Ekaterina Desnitskaja, Diplomata all’ Accademia Vaganova di S. Pietroburgo, Metodo Scuola Russa, Maitre du Ballet di “Notre Dame de Paris “, insegnante Danza Classica della Nazionale di Ginnastica Ritmica.

DANZA CLASSICA, PROPEDEUTICA ALLA DANZA e BARRE AU SOL Marta Tassinari, Diplomata Liceo Coreutico di Torino, Tecnico Ginnastica Ritmica

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA, TEATRO DANZA , MUSICAL e BARRE AU SOL Alessandra Schirripa Direttrice Artistica, Coreografa pluripremiata nei più importanti Concorsi, più volte “Premio della Critica”, Docente in Stage Internazionali.

Corsi Debuttanti, Intermedio 1 e 2, Avanzato e il Progetto DanceLab volto ad intensificare il lavoro e la fisicità del danzatore. Aumentando la consapevolezza, la padronanza fisica e mentale, lavorando sulla struttura emozionale, può sviluppare un modo di danzare originale e creativo.

HIP HOP e MODERN Simona Miceli diplomata IDA “Hip Hop School Certificated” Organizzatrice di Stage e Open Class tiene corsi Kids, Medio e Avanzato e Modern Adulti Durante l’ anno si terranno Percorsi Formativi sulle differenti Tecniche con importanti Maestri.

Workshop mensili di DANZA CONTEMPORANEA, MUSICAL, HIP HOP.

Il Centro Danza Savona vince importanti Concorsi e Borse di Studio 100/100 ai suoi allievi per le maggiori Accademie Europee, partecipa ad eventi e Gala Nazionali ed Internazionali. Produzioni coreografiche originali e Produzione Spettacoli professionali, Audizioni per la Compagnia Cedansa Ballet Theater 019/886879 cedansa1@gmail.com Fb: Centrodanzasavona