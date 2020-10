Savona, i poliziotti aggrediti alle Trincee ricevuti dal Prefetto Cananà

Questa mattina il Prefetto Antonio Cananà ha ricevuto i due agenti della Polizia di Stato, vittime di un’aggressione nella nottata di sabato scorso, accompagnati dal Questore Giannina Roatta e dal Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura Michele Lupi.

Dopo essersi sincerato delle condizioni di salute degli agenti, il Prefetto ha rivolto loro parole di vicinanza per il grave episodio e di plauso per l’equilibrio e la freddezza con cui hanno saputo gestire una situazione oggettivamente difficile. Ha sottolineato poi come l’episodio testimoni una volta di più la professionalità e lo spirito di servizio del personale dei vari corpi di Polizia, sui quali l’intera collettività può confidare in tutti i frangenti, tanto più nel contesto attuale in cui l’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica è strettamente correlata a quella di garantire la salute dei cittadini.

Al termine dell’incontro, il Prefetto e il Questore hanno voluto farsi interpreti del sentimento di pieno sostegno delle Istituzioni, da cui ciascun operatore di polizia deve sentirsi accompagnato nel delicato compito di tutela dei diritti e del bene comune.