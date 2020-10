Savona, il Covid stoppa la fiera di Santa Lucia, Rossi (Anva Confesercenti): "Per molti è una boccata d'ossigeno per rimanere in piedi"

La storica fiera di Santa Lucia quest'anno non si farà. Questa la decisione del comune che per via dell'emergenza sanitaria ha deciso di stoppare per quest'anno l'evento tanto atteso da tutti i cittadini della provincia di Savona.

Il prossimo 13 dicembre quindi niente banchi nelle centrali vie del comune, in quanto l'amministrazione ha inviato ieri una pec alle associazioni che compongono la fiera confermando la sospensione dell'evento.

"Abbiamo avuto una lunga discussione con amministrazione perché capiamo che il momento storico tenda a cancellare ciò che crea assembramenti e la fiera di Santa Lucia è il posto più partecipato dai cittadini di Savona, ma il Governo non ha deciso di cancellare le fiere decennali e dà ai comuni tutte le linee guida per effettuare in sicurezza" spiega il presidente regionale Anfa Confesercenti Giulio Rossi.

"Dovrebbero contingentare gli accessi, distanziare i banchi, misurare la febbre, abbiamo capito che è una scelta puramente comunale - continua Rossi - Mi trovo contrario perchè per gli operatori è la fiera più interessante dal punto di vista commerciale, le aziende investono molto, alcuni rami vengono dati in affitto, per molti è una boccata d'ossigeno per rimanere in piedi".

"La sospensione crea un sistema a catena che lede tutto il settore e soprattutto i fieristi che lavorano solo per quel giorno e per altri 15 non lavorano. Cercheremo di offrire all'amministrazione delle soluzioni per farla in sicurezza, spero si trovi un accordo" conclude il presidente regionale Anva.

La Fiva Confcommercio tramite il presidente provinciale Amedeo Mosca ha deciso di non rilasciare dichiarazioni a riguardo.

"Abbiamo avuto un incontro due giorni fa e c'era stata ventilata la questione, avevamo chiesto se era possibile svilupparla allargando le superfici e poterla fare magari solo un lato di via Paleocapa ma niente. È un problema totale del settore, degli ambulanti, dei commercianti, quando uno si trova in città fa un giro nei negozi, è un indotto per tutti" il commento di Laura Chiara Filippi, presidente Ascom Confcommercio Savona.