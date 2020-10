Vivi le emozioni degli eventi più importanti del calcio internazionale su maxischermo da Animal House ad Albenga

L’autunno, il momento in cui entra davvero nel vivo lo sport più amato dagli italiani: il calcio. Campionato, coppe europee, tornei, tutto si accende e si fa emozionante.

Ed è bello vivere lo sport “come una volta”, ritrovarsi tra amici in un locale accogliente, mangiare qualcosa di sfizioso, sorseggiare una birra appena spillata e poi guardare la partita tutti insieme, col sorriso e in amicizia.

Questo bel clima si può ritrovare, intatto in tutta la sua magia, da “Animal House” in via Torlaro ad Albenga: nella “strada del gusto” del centro storico ingauno ci si incontra per vedere le partite dei massimi tornei e campionati di tutta l’Europa mangiando e bevendo bene.

Gli ambienti sono nuovissimi, il locale è stato inaugurato il 31 agosto di quest’anno. E la cura del prodotto è assoluta: soltanto le eccellenze italiane vengono servite da Animal House. La birra è mantenuta stabile tra 3° e 6° C, la refrigerazione e la spillatura rendono la birra che si può sorseggiare da Animal House dissetante, beverina, che si gusta con immenso piacere e mantiene inalterati gusto e profumo. Il pulled pork è un tripudio di sapori che accarezzano il palato mentre le carni si sciolgono in bocca; gli affettati sono sinceri, autentici, prodotti da aziende che rispettano la nobile tradizione tutta italiana.

Il locale è accogliente e, naturalmente, anche in questo caso, la cura del dettaglio è padrona: a cominciare dalla bellezza dell’insegna dipinta a mano sulla vetrina e proseguendo con il pavimento in legno appartenuto a una antica baita, i quadri di pop art e di arte contemporanea alle pareti, i punti luce con moderni lampadari di design.

Un locale che cattura il cuore fin da subito con il suo stile, la sua eleganza, la sua originalità, il tutto curato con sapiente maestria da Interno Uno design di Albenga. Accanto al maxischermo dal quale assisterete alle partite domina la scena un manifesto originale del film “Animal House”, un omaggio alla cultura cinematografica anni ‘80/’90 che ha fatto crescere, sognare, divertire un’intera generazione.

Amicizia, tranquillità, qualità: che cosa potete chiedere di più? Trascorrete una serata da “Animal House” ad Albenga, un locale per tutti, frequentato da famiglie, da giovani, da coppie e da gruppi di amici di tutte le età. Sarà una serata speciale.

Animal House – via Torlaro, 26 – Albenga – Tel. 0182 020679 – Facebook: https://www.facebook.com/Animalhousealbenga-101001128348107