Albenga, la Protezione civile attiva sul territorio per la pulizia di rii e canali

La Protezione civile di Albenga, in sinergia con gli operai del Comune, ha iniziato ad effettuare lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la pulizia di rii e canali e la messa in sicurezza di alcuni alberi presenti sul territorio urbano.

“Gli uomini e le donne della Protezione civile rappresentano un esempio per tutti. La Città si è arricchita di uno spirito rinnovato di buona volontà e partecipazione attiva. Ringrazio per primo Secco Mirco che con la delega datagli dal Sindaco è riuscito a portare avanti il processo che ha permesso di poter coordinare le forze dei volontari con quelle dei nostri operai - commenta il consigliere Raiko Radiuk - Gli interventi sul Cadana e su Via al Molino sono solo due dei tanti che verranno fatti e che, a step porteranno a rendere la prevenzione della calamità un modus operandi, visto che solo così, solo attraverso la prevenzione potremo riuscire a evitare le situazioni che si verificano sempre più spesso. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per rendere la nostra città migliore. Grazie davvero".

Aggiunge il consigliere Mirco Secco: "Ancora una volta i volontari della Protezione civile di Albenga hanno dimostrato il loro senso di responsabilità, il loro impegno e la loro dedizione per Albenga, per la tutela del territorio e di chi lo vive. La cooperazione con il consigliere Raiko Radiuk e con gli operai comunali sta portando a grandi risultati, abbiamo intrapreso un percorso virtuoso che intendiamo portare avanti".

Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: "Voglio ringraziare i volontari della Protezione civile di Albenga per il prezioso lavoro svolto per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico. I volontari dedicano il loro tempo alla comunità e questa è una delle più alte forme di altruismo che ci sono. Un ringraziamento va anche agli amministratori che hanno seguito questa coordinazione e cooperazione tra operatori del comune e volontari e agli uffici comunali coinvolti".