Cagnolina scappata a Savona: l'appello per ritrovarla (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo questo appello:

"Il 22 ottobre nel primo pomeriggio è scappata da casa (a Savona) Emily, una cagnolina di taglia piccola (9 kg). Ha una macchia bianca sul petto.

E' stata avvistata più volte in via Santuario e su dalle fasce. Si pensa abbia trovato qualche riparo in zona. Si chiede aiuto per la famiglia che notte e giorno stanno cercando la cagnolina. Se la vedete non ricorretela perché è molto spaventata e tende alla fuga.

In caso di avvistamento per favore chiamare subito i padroni. Recapito telefonico 3427317936".