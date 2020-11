Cairo, ecco il nuovo fondo del palazzetto dello sport (FOTO)

Una nuova veste per il palazzetto dello sport di Cairo Montenotte. Sono terminati in questi i giorni i lavori di restyling presso la struttura situata in località Vesima.

La ristrutturazione è stata finanziata mediante un contributo da 122 mila euro proveniente dal bando "Sport e Periferie" e con fondi comunali, pari a 12.500 euro. I lavori si sono concentrati sul rifacimento totale del fondo, infissi e tribune.

"Grazie alla fattiva collaborazione e comprensione da parte delle società sportive, e alla professionalità dell’ufficio tecnico comunale, questa sera (oggi per chi legge, ndr) sono riprese, nei limiti di quanto disposto dall’ultimo DPCM, le attività su un fondo totalmente rinnovato" scrive su Facebook l'assessore del comune di Cairo con delega ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.