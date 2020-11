Calice Ligure, a Mario Dogali l'onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Il Prefetto di Savona Antonio Cananà, unitamente al Sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi, ha consegnato questa mattina il diploma di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” al signor Mario Dogali.

Già dipendente della A.S.L. n. 2 Savonese, il signor Dogali è iscritto in qualità di socio donatore, presso la sezione AVIS di Calice Ligure. In seguito alle numerose donazioni effettuate, ha ricevuto svariati riconoscimenti e, da ultimo, la benemerenza in oro con diamante. Svolge altresì servizio di volontariato presso la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Calice Ligure. Dal 1990 al 1991 è stato consigliere presso il Comune di Calice Ligure.

Istituito con la legge n. 178 del 3 marzo 1951 e reso operativo nel 1952, l’Ordine al Merito della Repubblica è nato con lo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti covid.